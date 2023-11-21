Зеленский сделал шокирующее заявление о Путине

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Украина имеет право на убийство президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Sun.
«Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю», - так ответил Зеленский на вопрос журналиста воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если таковой предоставится.
Зеленский также утверждает, что он пережил уже 5-6 покушений, организованных российским лидером. По его словам, первый раз был очень интересным, а остальные, как COVID, «с каждым разом становится все легче».
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Элина Позднякова