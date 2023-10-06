Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в распространении фейковой информации о коррупции на Украине, чтобы лишить Киев поддержки Запада. Об этом сообщает «Страна.ua».
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина полностью коррумпирована, при этом Евросоюз продолжает отправлять ей миллиарды евро. Также экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.
Читайте также:
Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство
В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи
Екатерина Коршунова