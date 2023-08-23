Зеленский снизошел до Финляндии – он согласился принять ненужные им истребители

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Украина готова принять ненужные Финляндии истребители F-18, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Наш приоритет F-16, но взяли бы мы (F-18), как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву. Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.
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