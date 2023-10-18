Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Под давлением западных союзников лидер киевского режима Владимир Зеленский согласился на проведение выборов в своей стране. Он также заявил о том, что планирует выиграть их. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.
Отмечается, что не все политики и общественные деятели Украины поддерживают идею о сохранении за Зеленским поста президента, так как его бесчисленное количество раз обвиняли в коррупции и в уничтожении демократии в стране.
Напомним, в мае следующего года истекает срок президентства Зеленского.
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Отмечается, что не все политики и общественные деятели Украины поддерживают идею о сохранении за Зеленским поста президента, так как его бесчисленное количество раз обвиняли в коррупции и в уничтожении демократии в стране.
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Екатерина Коршунова