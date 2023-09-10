Зеленский сообщил об изменении настроения обещающих поддерживать Киев партнёров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении некоторых стран Запада к нуждам Украины ощущаются изменения.
«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь», — цитирует слова украинского лидера The Economist.
Зеленский добавил, что если западные партнеры не помогут Киеву победить, значит, они помогут победить России.
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