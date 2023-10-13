Зеленский старается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле

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Президент Украины Владимир Зеленский старается удержать поддержку стран Запада на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса. Зеленский хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером», - считает Азаров.
Ранее Азаров заявил, что жизнеспособность Киева поддерживается только деньгами Запада. По его мнению, большую часть украинского бюджета составляют внешние вливания. Он отметил, что для поддержания жизнеспособности государству необходимо 32 миллиарда долларов.
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