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Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за нежелание проводить выборы на украинцев. Об этом говорится в его интервью для Associated Press.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Медведев также отметил, что в конечном итоге Зеленский потеряет Украину, так же, как и Украина такого президента.
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