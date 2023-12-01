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Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти

Зеленский: большинство украинцев выступает против выборов в нынешних условиях
01 декабря 2023, 13:26
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за нежелание проводить выборы на украинцев. Об этом говорится в его интервью для Associated Press.

Со слов Зеленского, он готов провести в стране выборы, однако граждане Украины этого не хотят, по причине того, что они не имеют смысла. Украинский лидер отметил, что не может себе представить, что покинет эту должность, во время действия конфликта.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Медведев также отметил, что в конечном итоге Зеленский потеряет Украину, так же, как и Украина такого президента.

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В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России
01 декабря 2023, 13:43

Фото: iStock/stormwatch153

На парламентских выборах в Нидерландах победила «Партия свободы» (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций, об этом свидетельствуют обнародованные результаты выборов.
В нидерландских выборах, состоявшихся 22 ноября, приняли участие 26 политических партий. 

Победу одержала «Партия свободы», лидером которой является Герт Вилдерс. Депутаты от PVV получили 37 мест в парламенте, став крупнейшей партией в Палате представителей Нидерландов.

Вилдерс неоднократно высказывался против политики Европейского союза, проводимой в отношении Украины. Политик выступает за прекращение поставок оружие Вооруженным силам Украины, а также за отмену введённых против России санкций.

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#оружие
#депутаты
#партия
#нидерланды
#выборы
#санкции
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«Боятся»: Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ
Лавров: Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ из страха разговаривать
01 декабря 2023, 12:55

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать.
«Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», - прокомментировал ситуацию Лавров на пресс-конференции по итогам заседания. 

Напомним, Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. 

При этом, в ходе саммита Лавров заявил, что Молдавия стала следующей жертвой Запада в гибридной войне против России. Так он отреагировал на решение Кишинёва присоединиться к санкциям ЕС.

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#евросоюз
#саммит
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Iltalehti: Закрытие границ не позволяет живущим в России финнам посетить родину
01 декабря 2023, 12:45

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Гражданам Финляндии, которые живут в России, стало значительно сложнее ездить на родину. Это произошло после закрытия финско-российской границы.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области живет довольно много финнов, сообщает издание Iltalehti. Многие из них проживают в России, а работают в Финляндии, как, например, Ян Хави, который является совладельцем транспортной компании в финском городе Котка. Путь от Санкт-Петербурга до Котки составляет около 200 километров.

Обычно с понедельника по пятницу Ян находился по работе в Финляндии, где спал в трейлере. Там у него нет постоянного адреса. На выходные он возвращался в Санкт-Петербург, где живет уже семь лет вместе с семьей. Но теперь попасть в Финляндию можно только через Эстонию, а эта прибалтийская страна не разрешает въезд машинам с российскими номерами.

«Нас-то не наказывайте», — обратился Ян Хави к финскому правительству.

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#граница
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Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу
Порошенко заявил, что его не пустили в командировку по приказу Зеленского
01 декабря 2023, 12:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Об этом Порошенко написал в своем телеграм-канале.
По словам Порошенко, у него было запланировано  участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне. На этом саммите бывший украинский президент хотел провести ряд встреч с членами партий Конгресса США для того, чтобы усилить американскую финансовую и военную помощь Киеву.

При этом в Варшаве Порошенко собирался договориться о разблокировании границы польскими перевозчиками. Он также отметил, что для офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского боевые действия «закончились» и на данный момент его команда занимается выборами.

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#выборы
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Экс-депутат Поклонская назвала причину трагедии майдана на Украине
Экс-депутат Поклонская считает обман причиной трагедии майдана на Украине
01 декабря 2023, 12:21

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Одной из основных причин трагедии украинского майдана стал обман. Об этом заявила советник Генерального прокурора РФ, бывший депутат Государственной думы от Республики Крым Наталья Поклонская.
На своей странице в одной из социальных сетей она напомнила, что тогда сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь Незалежности после того, как было приостановлено подписание ассоциации с Евросоюзом. Затем произошли первые столкновения и захват административных зданий. Потом майдан стал местом силовых столкновений и противостояния между правоохранителями и радикалами, что привело к десяткам жертв.

Поклонская подчеркнула, что массовый обман тогда стал фатальной стадией развития событий. Украина перешла от стадии пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей. По словам экс-депутата, жить в обмане куда как проще, чем в жесткой и неудобной правде.

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#украина
#киев
#столкновение
#евросоюз
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Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа
01 декабря 2023, 12:14

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа, с таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел Катара.
Перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось в пятницу 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). 

С израильской стороны заявили, что ХАМАС не выполнил свою часть договорённостей по заложникам. Палестинское движение должно было освободить из плена всех израильтянок, однако, этого не произошло. К тому же, по словам Израиля, именно ХАМАС первыми нарушили гуманитарную паузу и запустили ракеты в сторону Израиля. 

Тем временем, Катар призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня в секторе Газа, чтобы можно было обеспечить проезд гуманитарной помощи в анклав.

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#катар
#сектор газа
#палестина
#израиль
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В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
Politico: кризис может разгореться после принятия решения о приеме Украины в ЕС
01 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/artJazz

Кризис назревает в Евросоюзе из-за Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По информации издания, этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Сообщается, что серьезные неудобства европейским политикам создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее заявлял, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам.

Европейские парламентарии обеспокоены тем, что на саммите Орбан может держать Евросоюз «в заложниках», поскольку все крупные стратегические решения в ЕС принимаются единогласно. Отмечается, что дипломаты Европы ищут способы по избежанию вето со стороны Венгрии.

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#министр
#кризис
#мир
#ес
#венгрия
#евросоюз
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«Голоса Зеленского»: Глава Украины сделал неожиданное признание
Зеленский признался, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с РФ
01 декабря 2023, 11:38

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что слышит голоса в пользу переговоров с Россией среди руководства западных стран. Его слова передает агентство Associated Press.
По словам главы Украины, «некоторые голоса всегда слышны. Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли давление со стороны западных стран по поводу начала переговоров с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ. При этом Зеленский отметил, что речи о давлении пока нет, но признал, Украина четко почувствовала переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС.

«Мы уже видим последствия переключения мирового сообщества из-за конфликта на Ближнем Востоке. Только слепой не признает этого», - заключил украинский президент.

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#зеленский
#байден
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СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Haaretz: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться в Рафах
01 декабря 2023, 10:52

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Армия обороны Израиля призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом. Об этом передает Haaretz.
Ранее сообщалось, что количество палестинцев, погибших в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Минимум девять из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. 

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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