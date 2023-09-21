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Зеленский теряет союзников одного за другим

Экс-разведчик Риттер: Польша и другие страны отворачиваются от Зеленского
21 сентября 2023, 17:02
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина теряет союзников одного за другим, многие страны начали отворачиваться от нее. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что страны Евросоюза отдают Украине устаревшее оружие, которое идет под списание, создавая видимость активной поддержки. Однако реальной пользы от этого вооружения для ВСУ нет.


Таким образом, по словам Риттера, Украина стала государством, чья армия оказалась не в состоянии перехватить инициативу на линии соприкосновения.

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#зеленский
#киев
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Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
21 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/trekandshoot

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей, передает телеканал NBC News.
«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед членами конгресса в конце прошлого года, когда её спикером была член демократической партии Нэнси Пелоси.
 
Напомним, 21 сентября, в четверг, Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с членами конгресса. Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#оружие
#финансирование
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#зеленский
#рф
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Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета
21 сентября 2023, 17:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 21 сентября приехал в Великий Новгород, здесь он проведет заседание президиума Госсовета на тему развития рынка труда в стране, передает РИА Новости.
Кроме того, российский лидер проведет встречу с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проводится в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Его посетили более пяти тысяч человек, в том числе из Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии.

Ранее Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. По его словам, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

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#человек
#лидер
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Сийярто: НАТО и ЕС просили Венгрию не встречаться с коллегами из России
21 сентября 2023, 17:01

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Партнеры Венгрии по НАТО и Евросоюзу настоятельно рекомендовали членам делегации страны не встречаться с представителями России и Белоруссии во время Генеральной ассамблеи ООН. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В интервью китайскому телеканалу CGTN он заявил, что Будапешт считает такое поведение дорогой в тупик. Этот подход не  будет способствовать мирному урегулированию конфликта и снятию противоречий. Сийярто отметил,  что западные политики вовсе не стремятся использовать Генассамблею и площадку ООН в качестве платформы для диалога.

Венгерский дипломат пояснил, что  если избегать встреч и диалога с тем, с кем имеются какие-то расхождения или конфликты, то невозможно будет добиться их мирного разрешения. Ранее Сийярто заявил,  что намерен встретиться на этой неделе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и посоветовал своим коллегам из Западной Европы сделать то же самое.

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#интервью
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#дипломат
#венгрия
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Еврокомиссия и власти Германии создают препятствия для работы RT в стране
21 сентября 2023, 16:56

Фото: iStock/bluejayphoto

Еврокомиссия вместе с немецкими властями решает, как воспрепятствовать работе российского телеканала RT и информагентства Ruptly. Об этом сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес.
Она напомнила, что Евросоюз запретил трансляцию некоторых российских СМИ на территории европейских государств. Причиной этому стала пропаганда и оправдание действий на Украине, в которых обвиняют Россию.

RT отмечает, что, по словам Макгиннес, в Евросоюзе идёт активная работа над блокировкой российских информационных ресурсов.

При этом, в Германии наблюдаются попытки обхода блокировок. Так создаются запрещённые зеркальные домены RT Germany и ряда Telegram-каналов. 

В связи с этим, Еврокомиссия начала активную работу с властями Германии по поиску запрещённого контента с последующей блокировкой площадок, на которых он размещён.

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#германия
#россия
#сми
#запрет
#ограничения
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США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ
WP: Пентагон не разрешил ВСУ использовать оружие США для атак в России
21 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России. Это произошло после атаки беспилотниками на Кремль. Так пишет обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, между Милли и Залужным было тесное сотрудничество.

«После того, как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли предупредил Залужного, чтобы ВСУ не использовали американское оружие в подобных атаках внутри России», - заявил Игнатиус.

Он также добавил, что подход Милли к данному вопросу оказался весьма расчетливым ввиду дальнейших поставок РСЗО HIMARS и истребителей F-16 на Украину.

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#военные
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#вс рф
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Депутат Чепа назвал заявления Шольца в адрес Путина «клоунскими»
21 сентября 2023, 16:29

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru назвал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о президенте России Владимире Путине «клоунскими».
Собеседник NEWS.ru отметил, что такие «клоунские заявления» слышны от Шольца не впервые. 

Чепа призвал Германию определиться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся поставок вооружения для ВСУ. По его словам, немецким властям стоит учесть свои ошибки и принять свою вину, прежде чем выдвигать обвинения России. 

Ранее сообщалось, что в ходе выступления в ООН Шольц заявил, что целью Путина является осуществление своих «империалистических планов» по завоеванию Украины. По словам немецкого политика, именно из-за этого продолжается СВО. 

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#украина
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#германия
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Полковник Макгрегор: Байден всего лишь исполнитель чужих приказов
21 сентября 2023, 16:22

Фото: сайт Кремля

Президент США не принимает самостоятельных решений, а выполняет чужие приказы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В интервью для YouTube-канала Judging Freedom он высказал большие сомнения в том, что глава Белого дома на самом деле  управляет страной. По мнению Макгрегора, он просто делает то, что ему говорят. Американский офицер посоветовал тем, кто дает указания Байдену, задуматься о том, что чем больше затягивается конфликт на Украине, тем большую опасность он представляет.

Аналогичную мысль, только в более ироничной манере, ранее высказывал предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Эксцентричный миллиардер предположил, что Америкой на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена.

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В ГД подготовили законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
У Росгвардии могут появиться добровольческие формирования
21 сентября 2023, 16:07

Фото: istockphoto/???? ??????

Группа депутатов Государственной думы и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале парламентарий уточнил, что Росгвардия получит те же полномочия, которые имеет министерство обороны РФ. 

По его словам, добровольцев в составе Росгвардии можно будет привлекать для выполнения отдельных задач при мобилизации и военном положении или при проведении контртеррористических операций. При этом правовые и социальные гарантии у участников добровольческих  формирований Росгвардии будут такие же, как у добровольцев министерства обороны.


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NYT: ВСУ понесли огромные потери, не соответствующие занятой у Работино площади
21 сентября 2023, 16:04

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ понесли огромные потери у села Работино в Запорожской области, которые оказались непропорциональными занятой площади, причем число потерь будет только увеличиваться. Об этом пишет New York Times.
Таким образом, авторы статьи считают, что цена ВСУ в селе Работино является непропорциональной для той площади, которую удалось отвоевать у ВС РФ.

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», - говорится в статье.

При этом обозреватели считают, что при отсутствии успехов у ВСУ в ходе их контрнаступления, западные страны могут ослабить поддержку Киева и начать склонять украинское правительство к переговорам с Россией.

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