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Украина теряет союзников одного за другим, многие страны начали отворачиваться от нее. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он добавил, что страны Евросоюза отдают Украине устаревшее оружие, которое идет под списание, создавая видимость активной поддержки. Однако реальной пользы от этого вооружения для ВСУ нет.
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Элина Позднякова