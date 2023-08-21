Зеленский: Украина будет производить шведские БМП CV90

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производиться в стране. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Договор между сторонами также предусматривает обучение украинских военнослужащих управлению бронемашинами. Кроме того, ВСУ будут обучены техническому обслуживанию и ремонту техники.
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Анастасия Крестьянова