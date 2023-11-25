Зеленский: Украине нужны три победы на Западе

Украине нужно три победы на Западе для сохранения помощи союзников и решения важных задач, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.
Первый вызов заключается в том, чтобы «добиться успеха с Конгрессом США, что является непростой задачей», заявил шестой президент Украины. Второй вызов — выделение Евросоюзом помощи официальному Киеву на сумму 50 млрд евро.
Наконец, третьей задачей является открытый диалог о членстве Украины в ЕС.
Ранее издание The American Conservative сообщило, что Зеленский начал осознавать, что его союзники все меньше верят в благоприятный для Киева исход конфликта. В публикации отмечалось, что в нынешних условиях, когда Вооруженные силы Украины несут потери, а у союзников киевского режима заканчивается терпение, нужно переходить к дипломатии.
Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Наконец, третьей задачей является открытый диалог о членстве Украины в ЕС.
Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Артем Путинцев