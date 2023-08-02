Зеленский умудрился разозлить своих союзников из НАТО, включая США

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Украинский лидер Владимир Зеленский разозлил своих западных союзников недовольной реакцией на отказ НАТО принять Киев в Североатлантический альянс, сообщает CNBS.
«Владимир Зеленский, как говорят, разозлил некоторых союзников в преддверии недавнего саммита НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле, когда он назвал «абсурдными» отсутствие точного графика по щекотливом вопросу о членстве в НАТО и «условия», которые необходимо выполнить перед вступлением в альянс», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Представители телеканала отметили, что между Киевом и его западными союзниками нарастает напряжение. Своими выходками Зеленский вызывает раздражение у лидеров НАТО, в том числе в американской администрации.
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