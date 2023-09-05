Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко

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Глава Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сообщается в обнародованном документе.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с Умеровым и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру. Голосование пройдет на следующей неделе.
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