Зеленский уволил всех областных военкомов Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов. Указ об этом, подписанный им сегодня, 17 августа, опубликован на сайте главы государства.
По результатам проверки было возбуждено 112 уголовных дел о взяточничестве и мошенничестве. Зеленский анонсировал увольнение военкомов, погрязших в коррупции, еще 11 августа и заявил, что им на смену придут те, кто получил ранения в ходе боевых действий.
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Александр Бойцов