Зеленский увольняет всех областных военкомов из-за взяток

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов из-за уличения их в коррупции. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Украинский лидер выразил недовольство тем, как военкомы выполняли свои должностные обязанности. Он отметил, что знает о фактах получения ими взяток и подчеркнул, что управлять системой должны люди, которые знают, что такое война.
Он также добавил, что областные военкомы будут уволены, в том числе, за цинизм. Реализацию массовых увольнений, Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Ранее сообщалось, что Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины.
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«Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война», - написал президент Украины в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины.
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Анастасия Крестьянова