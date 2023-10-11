Зеленский в агонии, он готов на все, заявил Слуцкий

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Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «РИА Новости».
«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства. Угрозы террористической активности со стороны укрофашисткого режима при поддержке его западных покровителей сохраняются», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.
Он также заявил, что все обещания, которые раздает Зеленский, в том числе главе МАГАТЭ, не стоят ровным счетом ничего.
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Евгения Парфентьева