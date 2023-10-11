Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский в агонии, он готов на все, заявил Слуцкий

Зеленский в агонии, он готов на все, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский готов на все, чтобы не отойти на второй план для Запада
11 октября 2023, 19:52
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «РИА Новости».
«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства. Угрозы террористической активности со стороны укрофашисткого режима при поддержке его западных покровителей сохраняются», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.

Он также заявил, что все обещания, которые раздает Зеленский, в том числе главе МАГАТЭ, не стоят ровным счетом ничего.


На пресс-конференции в Брюсселе сам Зеленский, что он все же видит риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

Читайте также:

В ДНР раскрыли главный страх Зеленского, из-за которого он не хочет завершать конфликт

Разведчик США Риттер: Запад заставит Украину отказаться от территорий

Зеленского высмеяли в социальной сети Х после слов об Израиле
#план
#магатэ
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
«Сточные воды на улицах»: Израиль разнёс объекты водоснабжения в Газе
ООН: Израиль ударил по семи объектами водоснабжения в Газе
11 октября 2023, 20:25

Фото: iStock/Олег Копьёв

Израильские ракеты нанесли ущерб семи объектам водоснабжения в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Израильские авиаудары также нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек. В некоторых районах в настоящее время на улицах скапливаются сточные воды и твердые отходы, представляющие опасность для здоровья», - сообщается в тексте документа. 

Напомним, вчера Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

Читайте также: 

Путин: Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта

Военэксперт Леонков: «ЦАХАЛ технически оснащён, но вести долгую войну не сможет»

Al Hadath: Единственная электростанция сектора Газа прекратила работу
#палестина
#израиль
#сектор газа
#водоснабжение
#санитарные нормы
#здоровье
#оон
Читайте нас в
Путин: Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта
11 октября 2023, 20:18

Фото: kremlin.ru

Необходимо избежать разрастания конфликта между Палестиной и Израилем, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее Путин также заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

Читайте также: 

ЦАХАЛ: В воздушное пространство Израиля, предположительно, вторглись из Ливана

В Израиле договорились о формировании правительства национального единства

Депутат Журавлев: Израиль проигнорирует призыв ЕС снять блокаду с сектора Газа
#израиль
#рф
#владимир палестина
#сектор газа
#конфликт
Читайте нас в
Военэксперт Леонков: «ЦАХАЛ технически оснащён, но вести долгую войну не сможет»
11 октября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/John Theodor

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что хотя военный потенциал Израиля и достаточно высок, в частности, в сравнении с рядом расположенными странами, однако длительную войну без посторонней помощи он вести не сможет.
«ЦАХАЛ куда более технически оснащен, однако вести длительную войну без посторонней помощи он не сможет. А с ней, в свою очередь, связано очень много вопросов, ведь США и Европа совсем недавно жаловались, что не в состоянии обеспечивать ВСУ всем необходимым для ведения войны: боеприпасами, техникой и т.д. Хватит ли всего этого у Запада для Израиля — вопрос открытый», — предположил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.

При этом, он отметил, что в случае, если Израиль позволит себе неправомерные действия в отношении других мусульманских стран, то арабский мир возмутится и бездействовать не будет, что может привести к большой войне.

Читайте также:

В ЦАХАЛ заявили о вторжении Ливана в воздушное пространство Израиля

Депутат Журавлев: Израиль проигнорирует призыв ЕС снять блокаду с сектора Газа

В Израиле договорились о формировании правительства национального единства
#израиль
#ес
#политика
#военные
Читайте нас в
Al Hadath: Единственная электростанция сектора Газа прекратила работу
11 октября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/NORIMA

В секторе Газа перестала работать единственная электростанция. Выработка электроэнергии прекращена из-за отсутствия топлива.
В настоящий момент в анклаве полностью прекращена подача электричества, сообщает издание Al Hadath. Еще днем, 11 октября, глава палестинской энергетики предупреждал, что Газа останется без электроэнергии через несколько часов. Утверждалось, что запасы дизельного топлива на электростанции уже подошли к критической отметке. И вот настал  момент, когда оно полностью иссякло.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галат отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Анклав лишили воды, продовольствия и топлива. По данным ООН, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек. Блэкаут может поставить под угрозу зжоровье и жизни мирных граждан анклава, отмечают в организации.

Читайте также:

Депутат Журавлев: Израиль проигнорирует призыв ЕС снять блокаду с сектора Газа

Посол Израиля рассказал, каким страна хочет видеть сектор Газа

Израиль объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
#человек
#министр
#оон
#сектор газа
#электричество
#топливо
Читайте нас в
«Недружественные релоканты»: Депутат Хамзаев предложил официальный термин для предателей
Хамзаев предложил ввести официальный термин «недружественные релоканты»
11 октября 2023, 19:01

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Необходимо на законодательном уровне ввести термин «недружественные релоканты», который будет обозначать людей, покинувших Россию по политическим причинам, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью для «РИА Новости».
«Вполне должен существовать термин «недружественные релоканты», который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», - прокомментировал ситуацию Хамзаев. 

По словам депутата, новое определение должно быть включено в законодательную систему также, как термин «иноагент» и влиять на процесс дальнейшего трудоустройства гражданина и количества налогов, которые он будет обязан выплачивать. 

Читайте также: 

Володин обещает релокантам Магадан после их возвращения на родину

Носов: Колыма не примет предателей и релокантов, покинувших Россию

Песков: С релокантами, вставшими на сторону Киева, России не по пути
#человек
#сво
#иноагент
#депутат
Читайте нас в
В ЦАХАЛ заявили о вторжении Ливана в воздушное пространство Израиля
ЦАХАЛ: в воздушное пространство Израиля, предположительно, вторглись из Ливана
11 октября 2023, 18:53

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля заявила о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее таблоид Bild писал, что в Израиле может развернуться война сразу на пять фронтов. Так, со стороны Ливана и Сирии уже производились обстрелы израильской территории. Предполагается, что в войну могут вступить Иран, Ирак и Йемен. Предполагается, что конфликт затянется надолго. 

Напомним, что вооружённый конфликт в Израиле начался 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. Премьер-министр страны Нетаньяху заявил, что в Израиле разразилась не военная операция, а настоящая война. 

Читайте также: 

Путин: Россия поддерживает создание государства Палестина

Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь

В Израиле договорились о формировании правительства национального единства
#израиль
#сектор газа
#война
#обстрел
Читайте нас в
Финский журналист Хейсканен заявил о грабеже россиян Финляндией
11 октября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Финский журналист Кости Хейсканен заявил, что Финляндия, которая отличается своей русофобской политики, поддерживает фактически грабительскую деятельность в отношении россиян, имеющих собственность в стране.
«Владельцы не могут поехать в свои квартиры и дачи. Это грабёж, который поддерживается на государственном уровне. Люди, которые в своё время думали начиная с 2000-х годов благодаря рекламе, по которой Финляндия рядом и хорошо бы там купить домик, поверили в то, что это правовое государство. Но их просто сейчас обманули», – объяснил в беседе с «Царьградом» Хейсканен.

Он отметил, что юридически недвижимость в Финляндии могут конфисковать недвижимость, например, за долги или неуплату коммунальных услуг. При этом, в руководстве страны звучали предложения конфисковывать имущество наших сограждан в пользу Украины.

Пока Финляндия поддерживает фактически незаконные действия в отношении россиян, Латвия не предпринимает активных действий по выручению своих же граждан из Израиля. Так, выяснилось, что латвийская национальная авиакомпаниея AirBaltic прекратила осуществление рейсов в Израиль, а МИД ЛР заявил, что туристам и гражданам страны, которые прибыли в Израиль по делам, сейчас помощь не нужна, заверив, что со всеми латвийцами ведомство в тесном контакте.

«Кроме 5 тыс. проживающих в Израиле граждан ЛР, около 64-65 человек приехали в Израиль в качестве туристов и по делам. Они обратились в посольство за консультацией, на данный момент, им консульская помощь не нужна, но МИД находится с ними в контакте и при необходимости окажут помощь», — приводят argumenti.ru сообщение МИД Латвии.

Читайте также:

Покупки россиянами недвижимости в Финляндии достигли минимума за 20 лет

В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
#израиль
#имущество
#недвижимость
#финляндия
#россияне
Читайте нас в
Путин рассказал об уровне доверия между Россией и Саудовской Аравией
Путин заявил о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии
11 октября 2023, 18:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин заявил о том, что смог построить доверительные отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, что позволит легче принимать решения на нефтяном рынке.
В ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин отметил, что хоть главы государств и руководствуются интересами своего государства, всё же построение доверительных взаимоотношений помогает в дальнейшем легче принимать решения.

В качестве примера Путин привёл разговор с вице-президентом Александром Новаком. Складывалась ситуация, когда трудно было даже предположить дальнейшее развитие событий. Тогда Путин в разговоре с Новаком предложил ему согласиться с позицией представителей Саудовской Аравии, поскольку они явно не желаю России зла и пытаются помочь в решении совместных или мировых вопросов. 

Читайте также:

Le Monde: Саудовская Аравия постепенно перестаёт быть ключевым союзником США

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем
#владимир путин
#отношения
#развитие
#сотрудничество
#нефть
Читайте нас в
Стало известно, где сейчас находится Чубайс
Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после короткой поездки в Дубай
11 октября 2023, 18:21

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший глава Роснано» и один из авторов приватизации Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после непродолжительной поездки в Объединенные Арабские Эмираты. До этого его сначала видели в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а позже — в Дубае.
Как сказал Чубайс корреспонденту ТАСС, краткосрочная поездка в Дубай была запланирована давно и теперь уже закончилась.

«Я уже вернулся в Израиль», — объявил Чубайс.

Ранее некоторые средства массовой информации сообщали, что Чубайс покинул Израиль на фоне военного противостояния с ХАМАС и обострения ситуации в стране. Высказывалось мнение, что и другие релоканты, ранее сбежавшие из России, теперь таким же образом покинут и Землю Обетованную. Однако беглецы типа Макаревича, Слепакова, Галкина пока остаются в Израиле и даже высказываются в поддержку военных, хотя на призывные пункты и не спешат.

Читайте также:

Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Адвокат Чубайса прокомментировала информацию о том, что он сменил имя

Чубайса заметили в аэропорту Риги после высказывания Путина о нем
#израиль
#мнение
#хамас
#аэропорт
Читайте нас в
Достижения.рф