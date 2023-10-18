Зеленский в панике из-за новой угрозы Украине

Фото: iStock/JARAMA
Украинский лидер Владимир Зеленский напуган тем, что страны Запада переключили свое внимание с Украины на Израиль. Так считает военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю», - говорится в статье.
При этом уточняется, что украинское правительство и народ рассматриваются руководствами стран Запада в качестве «дешевого пушечного мяса», которое должно умирать «ради миссии НАТО».
Читайте также:
Последние новости СВО: сколько наемников на стороне ВСУ, где продвинулся противник
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
Элина Позднякова