Зеленский вдруг решил съездить в Израиль

По информации портала Axios, Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Официальный запрос о визите был направлен из офиса Зеленского в офис премьер-министра Израиля, сообщили украинские и израильские чиновники.
По данным портала, в настоящее время переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и точная дата визита пока не установлена. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.
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Артем Кузьмин