Зеленский внезапно отказался выступать перед Сенатом США

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США, которое должно было состояться по видеосвязи. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал Шумер.
Ранее он сообщал, что Зеленский во вторник, 5 декабря, должен выступить по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом его попросила администрация Белого дома, направив украинскому лидеру приглашение соответствующее приглашение..Брифинг пройдет накануне голосования, которое решит вопрос о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, о которой ранее просил президент США Джо Байден.
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