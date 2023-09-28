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Украинский лидер Владимир Зеленский впал в глубокое отчаяние из-за планов США провести выборы на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», - прокомментировал ситуацию Крук.
Эксперт отметил, что Зеленский находится под полным контролем западных политиков. При этом, население Украины начинает все больше замечать полностью некомпетентность их президента, подытожил Крук.
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Евгения Парфентьева