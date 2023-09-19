Фото: istockphoto / welcomeinside
Агентство «Украинские новости» передает, что лидер Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за границу самолет государственной авиакомпании «Украина».
По информации агенства, ранее президент Украины Владимир Зеленский летал исколючительно на военных самолетах транспортной авиации США и Великобритании.
Читайте также:
Раскрыта тайна исчезновения экс-главы МИД Китая.
В США раскрыли военные преступления Зеленского.
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может.
Дана Игумнова