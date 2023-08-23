Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление. Об этом сообщает телеканал «Рада».
«Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем», — отметил Зеленский.
Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу.
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Екатерина Коршунова