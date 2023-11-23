Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Украинский президент Владимир Зеленский двумя своими указами ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц преимущественно из России. Оба документа опубликованы на сайте киевского лидера.
Среди юридических лиц, которые также попали под санкции, компании и организации, работающие в области авиации, строительства и компьютерных технологий. Эти фирмы зарегистрированы в России, на Кипре, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае и других странах.
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