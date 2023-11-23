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Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

23 ноября 2023, 18:15
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Украинский президент Владимир Зеленский двумя своими указами ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц преимущественно из России. Оба документа опубликованы на сайте киевского лидера.

Среди тех, кто попал в очередной санкционный список, командир группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской народных республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и многие другие политики, военные, бизнесмены и чиновники.

Среди юридических лиц, которые также попали под санкции, компании и организации, работающие в области авиации, строительства и компьютерных технологий. Эти фирмы зарегистрированы в России, на Кипре, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае и других странах.

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Путин и Лукашенко пообщались наедине после саммита ОДКБ
23 ноября 2023, 19:07

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались наедине после завершения саммита ОДКБ, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ) состоялась и продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на «Аурусе». По дороге обсудили дела», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале.

При этом, детали разговора президентов не сообщаются. Однако, на подписи к фото Путина и Лукашенко указано, что в руках они держать ​некие папки с документами. 

Также сообщается, что после завершения саммита и подписания всех документов лидеры государств-членов ОДКБ отправились на совместный рабочий обед. 

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#владимир александр саммит
#россия
#белоруссия
#документы
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Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей
23 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/cyano66

В рамках гуманитарной паузы, из израильских тюрем освободят 39 палестинских женщин и детей, об этом сообщает Al Qahera News со ссылкой на источник в Египте.
 «Гуманитарное перемирие включает в себя освобождение 39 палестинских детей и женщин из израильских тюрем»,- прокомментировали ситуацию на телеканале. 

Отмечается, что в период ​гуманитарной паузы в сектор Газа также въедут сотни грузовиков ​с ​гуманитарной, медицинской ​помощью и топливом. 

Напомним, ранее Израиль и Палестина договорились о четырехдневном прекращении огня, которое стартует 24 ноября в 08:00. При этом, сообщалось, что перемирие может быть продлено. В рамках гуманитарной паузы ​воинствующие стороны обменяются заложниками и заключенными.

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#израиль
#сектор газа
#заложники
#палестина
#хамас
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Лидера сербских радикалов Шешеля обвинили в неуважении к международному суду
23 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который пришел на смену Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ), выступил с очередным обвинением в отношении лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Теперь он обвиняется в неуважении к суду.
В разговоре с изданием РТС сын лидера сербских радикалов Александр Шешель подтвердил появление в трибунале в Гааге нового обвинительного заключения, в котором приведена формулировка «неуважение к суду». Однако он назвал очередные обвинения в адрес отца неправомерными и надуманными.

Он объяснил, что трибунал предпринял такие шаги в ответ на публикацию сербскими радикалами печатных, аудио- и видеоматериалов, которые показывали и рассказывали о том, как свидетелям обвинения в Гаагском суде давали секретные инструкции, а иногда попросту подкупали их, для дачи нужных показаний против Воислава Шешеля по основному обвинению в разжигании межнациональной розни.

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#сын
#суд
#лидер
#обвинение
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Сенатор Цеков: «Истинный главный враг Европы — они сами»
23 ноября 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/Zeybart

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков опроверг слова президента Чехии Петра Павела об угрозе ЕС со стороны России и отметил, что Европа сама себе стала врагом.
«Россия никогда не хотела и не пыталась начать какие-либо конфликты с Евросоюзом. И на самом деле истинный главный враг Европы — это они сами. Вместе с США они ведут политику, затрагивающую лишь их собственные интересы, оставляя другие страны за бортом», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента России не согласился с утверждением, что Россия представляет некую угрозу для стран, входящих в Европейский союз. Он отметил, что дело обстоит ровно наоборот.

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#россия
#страны
#ес
#политика
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Политолог Маркелов объяснил стремление Милея урегулировать украинский кризис
23 ноября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Aleksandr_Vorobev

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал предложение нового аргентинского лидера Хавьера Милея к президенту Украину Владимиру Зеленскому об участии последнего в конференции, посвящённой урегулированию украинского конфликта.
Эксперт считает, что такое предложение нового президента Аргентины вызвано желанием сделать так, чтобы о нём говорил весь мир. Он подчеркнул, что в инициативе Милея кроме самопиара нет ничего.

«Есть предположение, что Милей — это проамериканская пешка, который должен придерживаться западной модели поведения в вопросе российско-украинского конфликта. Но несмотря на его позицию, США не готовы ему пока доверять такие серьёзные темы. Он шут и клоун, чтобы всерьез пытаться решить такой сложный вопрос, касающийся украинского кризиса», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

До этого политический обозреватель Андрей Перла предпологал, что США бояться, что страны Южной Америки начнут понимать российскую аргументацию в вопросе украинского кризиса и вставать на сторону России.

«США боятся, что так называемый Глобальный Юг начнёт понимать аргументы РФ о причинах боевых действий на Украине, что уже происходит. Также американцы сильно опасаются, что дешёвые и целевые китайские инвестиции для Латинской Америки и Африки заменят возможность американских и европейских инвестиций», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

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#сша
#политика
#аргентина
#рф
#украина
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Штрафы 300-500 тыс. рублей будут применять за отсутствие маркировки иноагента
23 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без соответствующей маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.
По его словам, теперь речь идет уже не о самих иноагентах, а о так называемых «третьих лицах», передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Замминистра уточнил, что по сути это может быть любой человек или организация, которые умышленно или неумышленно как-то помогают, поддерживают либо рекламируют иноагентов.

«Например, какой-то телеканал демонстрирует, допустим, господина Галкина*, но забывает промаркировать, что он является иноагентом. То же самое относится к книгам и другим печатным или электронным изданиям», — объяснил Свириденко.

Он также добавил, что их министерство уже получило соответствующие полномочия. Сначала выносится предупреждение нарушителю. В случае отсутствия реакции и устранения нарушений в течение месяца выносится штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В дальнейшем Минюст может и дальше развивать этот институт, применяя более жёсткие санкции, заключил Свириденко.

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** Организация признана нежелательной в РФ
#санкции
#предупреждение
#штраф
#человек
#минюст
#рф
#нарушение
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Украинцев призвали экономить электричество из-за похолодания
«Укрэнерго» призвало жителей Украины экономить свет на фоне похолодания
23 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/sandsun

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям страны с просьбой сократить потребление электричества. Об этом сообщается на сайте организации.
Украинская компания обратила внимание на то, что восстановить все генерирующие мощности, которые были повреждены в результате ударов, не удалось. Резерва также не хватает, заявили в «Укрэнерго». В связи с этим, жителей Украины призвали к экономному пользованию электричеством. 

На фоне похолодания, украинцев попросили сократить потребление ресурса с 09.00 до 19.00. 

Прежде сообщалось, что на Украине возник дефицит электроэнергии в связи с усугублением погодных условий. Нехватка ресурса выросла в два с половиной раза по сравнению с предыдущими сутками. 

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#россия
#дефицит
#электричество
#украина
#свет
#зима
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Новый посол Британии Кейси заявил о важности поддержания отношений с Россией
23 ноября 2023, 17:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси заявил о важности поддержания отношений между Лондоном и Москвой, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале посольства.
По словам Кейси, поддержания отношений с РФ в целом и с российским народом в частности по-прежнему остается важным для Великобритании.

«Решение, принимаемые Россией имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира», - отметил дипломат. 

Напомним, Найджел Кейси приступил к выполнению своих обязанностей в качестве британского посла в России 22 ноября. Он уже вручил копию верительных грамот от Его Величества короля Карла в МИД РФ, а позже вручит их и российскому президенту Владимиру Путину.

При этом, ранее Кейси уже работал в британском посольстве в Москве с 2003 по 2006 год. 

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#посол
#посольство
#великобритания
#россия
#отношения
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В МИД рассказали, как Россия ответит на убийство Максудова
Захарова: убийство военкора Бориса Максудова не останется безнаказанным
23 ноября 2023, 17:18

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство корреспондента Бориса Максудова не останется безнаказанным. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов в качестве приоритетных целей. ВСУ ведут охоту за безоружными фотографами, корреспондентами и другим гражданским лицам, используя при этом террористические методы для их убийства. 

Она также отметила, что Украина не опасается критики со стороны своих западных кураторов и союзников. 

Дипломат выразила уверенность в том, что виновным в смерти военного корреспондента, не удастся уйти от законного возмездия за совершенные зверства 

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#украина
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#дипломат
#всу
#захарова
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