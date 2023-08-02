Зеленский захотел сделать ближайшие политические сезоны во всех странах проукраинскими

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку опасается уменьшения своего влияния внутри клуба, а также находится в некотором влиянии США, с которыми не хочет вступать и конфликт.