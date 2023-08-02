Зеленский захотел сделать ближайшие политические сезоны во всех странах проукраинскими

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ближайшие полгода станут самыми важными для страны, видео с обращением он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Сегодня у нас с вами особая, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас – самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Есть время подготовиться», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Глава Украины призвал к усиленной интеграции Киева с партнерами из западных стран в целях восстановления экономики страны, а также получении вооружения, финансовой помощи и гарантий безопасности.
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Евгения Парфентьева