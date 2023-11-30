Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО

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Президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Украина станет членом НАТО. Об этом Зеленский сообщил на встрече со студентами во время поездки в Николаев.
Ранее сообщалось, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО.
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