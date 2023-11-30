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Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО

30 ноября 2023, 13:21
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Украина станет членом НАТО. Об этом Зеленский сообщил на встрече со студентами во время поездки в Николаев.

Украинский лидер подчеркнул, что укрепление национальной безопасности является приоритетным направлением. При это Зеленский не понимает, станет ли Украина частью Североатлантического альянса и что ожидает страну в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО.

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В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ
Песков: Лаврову предстоит насыщенная работа на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье
30 ноября 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова. Также глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

Ряд европейских государств отказался от участия во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова
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Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России
30 ноября 2023, 12:22

Фото: сайт Кремля

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин рассказал, какую роль сыграл экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в развитии отношений РФ и США.
«Киссинджер считается гениальным политиком, патриархом американской дипломатии, так как его главная заслуга заключается в том, что в годы Холодной войны он смог оторвать Китай от СССР. Следовательно, ему удалось изменить баланс сил и внести вклад в разгром СССР», — рассказал Блохин в беседе с «Радио 1».

Американист отметил, что к Киссинджеру прислушивались политики по всему миру. Это происходило по причине того, что он был приближен к американскому истеблишменту. Некоторые считают Киссиндежра самим истеблишментом, так как он одно время занимал пост госсекретаря и советника по национальной безопасности. Блохин подчеркнул, что многие в США были уверены, что реально управляет Америкой не президент Никсон, а Киссинджер.

«Киссинджер был влиятельным человеком и неоднозначной личностью. Он написал множество книг, однако в них я не увидел откровений. Безусловно, Киссинджер внес весомый вклад в американскую дипломатию. Таких интеллектуалов и политологов становится все меньше и меньше. Киссинджер, по сравнению с другими политологами, является сдержанной и сбалансированной персоной. Другом России назвать его нельзя», — заключил эксперт.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

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#политика
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Генконсульство Германии прекратило работу в Калининграде
30 ноября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Генконсульство Германии заявило о прекращении работы в Калининграде с 30 ноября.
Об этом сказано на сайте ведомства. Сообщается, что по консульским и паспортным вопросам нужно будет обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. 

«По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве», —сказано на сайте.
Сообщалось, что мэрия финского города Турку хочет выкупить здание бывшего консульства России и снести его. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

Отмечается, что власти города уже договорились с государственной компанией Senaatti-kiinteistot, которая является действующим владельцем здания, стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.

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Стало известно, когда начнётся приём вопросов от граждан Путину
1 декабря стартует приём вопросов от граждан Путину
30 ноября 2023, 12:01

Фото: сайт Кремля

1 декабря стартует приём вопросов от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков. 

«В студии будут сидеть журналисты: российские региональные, федеральные, а также иностранные журналисты, аккредитованые в Москве», - заявил Дмитрий Песков.
Ранее в РБК появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.

К слову, Песков уже заявлял, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре 2021 года.

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Агент Кремля или заклятый враг России: кем был экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Умер бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер
30 ноября 2023, 11:49

Фото: сайт Кремля

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Что известно о человеке, который изменил политику XX века, и почему его называли «агентом Кремля», расскажет редакция «Радио 1».

В США скончался экс-глава Госдепартамента Генри Киссинджер


Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Об этом пишет агентство Reuters. В его консалтинговой фирме позже подтвердили информацию о смерти, однако подробностей не привели.

Генри Киссинджер: биография

 
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в еврейской семье в Баварии. В 1937 году его родители покинули страну, а оставшиеся родственники погибли в холокосте. Позже он признался, что этот факт отразился на формировании его политических взглядов. После побега из страны, семья Киссинджера обосновалась в Нью-Йорке, в районе Вашингтон-Хайтс.
 
Окончив школу, будущий политик поступил учиться в колледж на бухгалтера и подрабатывал на фабрике. В 1943-м году Киссинджер был призван в армию, после чего он получил американское гражданство. Вскоре на юного солдата обратили внимания спецслужбы. Из пехоты он был переведен на службу в военную разведку.

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Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

После армии он без труда поступил в Гарвард, где стал одним из лучших студентов. В 1950 году Киссинджер основал в университете Гарвардский международный семинар, цель которого состояла в распространении идей антикоммунизма. Вскоре Киссинджер защитил диссертацию на степень доктора философии.  
 
Постепенно он стал углубляться в политику. В 1958 году Киссинджер занял должность помощника директора Центра международных отношений Гарвардского университета, а через два года он стал личным советником губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера.
 
В 1968 году Киссинджер принял предложение о работе от президента США Ричарда Никсона. С тех пор он стал советником главы государства по национальной безопасности.
 
С кланом Рокфеллеров Киссинджер продолжил поддерживать тесные отношения. До последнего дня своей жизни он был членом Международного консультативного комитета Chasе и членом правления Фонда Рокфеллеров.

Генри Киссинджер: политические взгляды


На протяжении всей политической карьеры, Киссинджер пытался расширить влияние США.
 
Первой сложной задачей, с которой он столкнулся на посту госсекретаря, стало урегулирование ближневосточного конфликта. Он стремился не только способствовать установлению мира в регионе, но и упрочить влияние Штатов. Кроме того, он выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Ханоем о прекращении вьетнамской войны и участвовал в урегулировании конфликта на захваченном турками Кипре.

В 1973-м году политик получил Нобелевскую премию мира за Парижское соглашение по Вьетнаму. Однако его «миротворческие» инициативы и стремление установить дружеские отношения с латиноамериканскими странами были расценены политиками неоднозначно. Так, Киссинджера обвиняли в военных переворотах в Чили и Аргентине, конфликтах в Ираке и Израиле.

Кроме того, многим показалась подозрительной отставка президента Никсона во время Уотергейтского скандала. Киссинджер тогда сумел остаться на своей должности.


Генри Киссинджер: отношение к России


В январе текущего года, Киссинджер настаивал на необходимости проведения диалога с Россией. Об этом он заявил на полях экономического форума в Давосе. Несмотря на обрушившуюся на него критику после подобных слов, политик продолжил убеждать участников съезда в том, что изоляция России принесет миру только вред.

Прежде Киссинджер неоднократно выступал за нормализацию отношений США с Россией. Однако его стремление к сближению с Москвой, политики расценивали как предательство.

 «Россия — это великая страна с большой историей. Мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», — прежде заявлял бывший госсекретарь США.

Киссинджер призывал Украину уступить часть территорий России


На конференции в Женеве Генри Киссинджер заявил, что Украина должна уступить России часть своих территории ради сохранения международной безопасности. Такие заявления вызвали возмущений у киевских властей, которые назвали его «агентом Кремля».
Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что у Киссинджера «на календаре не 2022 год, а 1938-й».


В Госдуме прокомментировали смерть Киссинджера


Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться с оппонентами без шантажа и угроз. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, Киссинджер в своей деятельности сталкивался с масштабными историческими событиями, в которых он принимал участие как политик, демонстрирующий «куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США».

Слуцкий отметил, что бывший госсекретарь внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности.
 


Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера


 
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его кончиной.
 
Глава государства заявил, что ему удалось лично пообщаться с Киссинджером, который оставил о себе впечатление глубокого, незаурядного человека. Владимир Путин также добавил, что проводимая Киссинджером политика, позволила укрепить глобальную безопасность и снизить напряженность между СССР и США.

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#смерть
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Политолог Минченко объяснил, почему депутаты прогуливают заседания
Политолог Минченко: депутаты не ходят на заседания, опасаясь санкций
30 ноября 2023, 11:24

Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов за прогулы заседаний.
Такое поведение может объясняется тем, что они бояться оказаться под санкциями. Такое мнение высказал политолог Евгений Минченко. В этом  случае речь идет о бизнесменах, объяснил политолог в беседе с НСН.

«Я не исключаю, что депутаты не хотят голосованием подставляться под санкции, если речь идет о бизнесменах. Я так понимаю, что большая часть из них и так уже в каких-то списках присутствует. Но у всех разные истории», — сказал Евгений Минченко. 
По словам эксперта, для ЛДПР характерно присутствие в списках крупных бизнесменов. В данный момент, по мнению Минченко, партия теряет свой имидж.

«Это не такая большая проблема, они оказываются в списках не по политическим мотивам», — сказал в заключении Евгений Минченко.
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#политолог
#россия
#госдума
#новости
#депутаты
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Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
Путин: Киссинджер был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным госдеятелем
30 ноября 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его смерти. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и дальновидным государственным деятелем. Путин отметил, что на протяжении долгих лет экс-госсекретарь США пользовался заслуженным авторитетом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

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Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
#сша
#дмитрий медведев
#мид
#лидер
#рф
#владимир
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Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет
Медведев: Киссинджер не следовал канонам политики США, а учитывал реалии
30 ноября 2023, 11:07

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.

После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

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#сша
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#мид
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#медведев
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#политика
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Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
Глава МИД Польши не приедет на встречу коллег по ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
30 ноября 2023, 10:50

Фото: iStock/delray77

Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что Польша критически относится к участию в этой встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова.

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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