Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС

Первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.