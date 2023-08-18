Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС

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Киев делает все возможное, чтобы ускорить переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
«ЕС. Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Общая сумма помощь Украине от Европейского союза «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».
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Евгения Парфентьева