Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Об этом Зеленский сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
«Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится», — пояснил Зеленский.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено.
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