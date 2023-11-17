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Зеленский заявил, что против него может готовиться операция «майдан»

17 ноября 2023, 11:50
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине может готовиться операция по его смещению, его слова передаёт Bloomberg.
«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

По словам украинского лидера, операцию под кодовым названием «Майдан-3», якобы, готовит Россия, с целью сместить его с поста президента.


Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленского, действительно, вскоре могут сместить с поста президента, однако, стоять за этим будет не Россия. Эксперт напомнил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются как вооружение и боеприпасы, так и человеческий ресурс. В то же время, поддержка западных союзников начинает иссякать.

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#владимир зеленский
#президент
#украина
#операция
#всу
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ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников
17 ноября 2023, 12:51

Фото: istock / e-crow

Посол Израиля сообщил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство государства решают вопрос возможного развития операции в секторе Газа, писало издание The Jerusalem Post.

Суть дискуссии заключалось в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стояло два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках.

На принятие финального решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками.

Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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#израиль
#хамас
#палестина
#политика
#заложники
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Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию
Песков: клевета в отношении ВС РФ требует жёстких мер от властей
17 ноября 2023, 12:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В настоящее время требуется введение жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о российских Вооружённых силах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
По словам Пескова, во время проведения спецоперации неотъемлемым атрибутом должна стать цензура. Она недопустима в мирное время, но сейчас в ней есть острая необходимость.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что чёткой грани нет. Однако стоит внимательно следить за собой и за своими словами тем, кто не разобрался в сути происходящих событий, но уже стремится оклеветать действия российских военных и властей, посоветовал Песков. 

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#дмитрий песков
#вс рф
#россия
#спецоперация
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Зеленский готовится к отступлению
Bloomberg: Зеленский заявил, что Украина отступит без западной поддержки
17 ноября 2023, 12:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада. Об этом пишет Bloomberg.
«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что на Украине может готовиться операция по его смещению. По его словам, данная информация получена от украинской разведки, а также – от союзников. По словам украинского лидера, операцию под кодовым названием «Майдан-3», якобы, готовит Россия, с целью сместить его с поста президента.

Напомним, американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине.

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#россия
#всу
#зеленский
#украина
#сво
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Медведев мемом ответил на новость о финансировании США без поддержки Украины и Израиля
Медведев сыронизировал о согласовании бюджета США без поддержки Украины
17 ноября 2023, 12:00

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал забавный мем в ответ на новость о согласовании бюджета США без поддержки Израиля и Украины.
Напомним, сегодня стало известно, что глава США Джозеф Байден подписал закон о государственном бюджет Соединенных Штатов, который не включает в себя пункты о финансировании конфликтов в Израиле и на Украине. 

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», - подписал Медведев мем, опубликованный в его Telegram-канале.

На картинке один персонаж спрашивает у другого на украинском языке - «Как же так? Где деньги?» (видимо, имеется ввиду президент Украины Владимир Зеленский). Второй же герой, говорящий на английском, ухмыляясь, отвечает - «Ну, в следующем году, друг».
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#сша
#деньги
#президент
#бюджет
#закон
#джозеф байден
#владимир зеленский
#дмитрий
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Депутат Хамзаев предложил лишить зарплат коллег, голосовавших против бюджета
17 ноября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил месяц не выплачивать зарплату чиновникам, отдавшим голос против принятия бюджета РФ.
Сегодня в Госдуме одобрили в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. «За» отдали свои голоса 325 депутатов, «против» — 81.

Хамзаев считает, что нужно прекратить выплачивать зарплаты тем, кто проголосовал против федерального бюджета. Потому что они готовы отдать голос против финансирования социальной направленности, так как не согласны с этим. Но сами не подстрахованы, заявил депутат.

Сообщалось, что в бюджете на 2024-2026 годы выделили средства на выполнение всех социальных обязательств, а также структурную перестройку экономики и укрепление обороны. В 2024 году бюджетные доходы увеличатся почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не имеют зависимости от нефти и газа.

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#депутат
#госдума
#зарплата
#чиновники
#бюджет
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Над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбиты две ракеты
МО РФ: Над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбиты две ракеты
17 ноября 2023, 11:17

Фото: Telegram-канал ЧМФ

Две противокорабельные ракеты «Нептун», выпущенные ВСУ, сбиты над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.
«17 ноября т.г. около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, две украинские ракеты обнаружили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. По предварительным данным, разрушений на земле нет.

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#ракеты
#минобороны рф
#пво
#крым
#всу
#флот
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Песков заявил, что Россия не примет врагов
Песков: Россия открыта для всех, но она не примет врагов
17 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Политик сообщил, что Россия открыта для всех, но она не примет врагов, которые отвернулись от неё и начали ругать страну за рубежом. Такие люди уже не смогут вернуться на родину, в том числе и из-за тех законов, которые будут действовать в отношении них. 

По словам Пескова, решившие вернуться не будут согласны с положениями этих законов и тем, как они повлияют на их жизнь. 

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#дмитрий песков
#россия
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#россияне
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«Такой же, как Путин»: Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России
Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин
17 ноября 2023, 10:51

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же как действующий российский лидер Владимир Владимирович Путин.
«Таким же. Или другим, но таким же», — ответил Песков на вопрос, каким должен быть следующий президент России.

Ранее Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян. По его словам, использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Также глава российского государства заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.

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#путин
#песков
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Правительство и армия Израиля спорят о начале вторжения на юг Газы
JR: правительство Израиля и ЦАХАЛ обсуждают развитие наступления в секторе Газа
17 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство государства решают вопрос возможного развития операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Уточняется, что суть дискуссии заключается в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стоит два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках. 

На принятие окончательного решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками. 

Ранее сообщалось, что ХАМАС отказалось от проведения переговоров с Израилем из-за действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа». 

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#израиль
#правительство
#армия
#сектор газа
#переговоры
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