Зеленский заявил, что против него может готовиться операция «майдан»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине может готовиться операция по его смещению, его слова передаёт Bloomberg.
«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
По словам украинского лидера, операцию под кодовым названием «Майдан-3», якобы, готовит Россия, с целью сместить его с поста президента.
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