Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели Пригожина

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о крушении самолета, в котором находился Евгений Пригожин, и отверг причастность Украины к произошедшему. Его слова приводит издание «Интерфакс Украина»,
О трагедии сообщалось накануне вечером. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину потерпел крушение над Тверской областью. Все члены экипажа и пассажиры борта погибли.
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Анастасия Крестьянова