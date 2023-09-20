Зеленский анонсировал важное решение США

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал сигнал Западу о том, что Россия не отдаст Крым Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию РИА Новости.