Зеленский анонсировал важное решение США

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США уже находятся на финишной прямой по решению о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, передает CNN.
«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», - сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что в случае, если США не примут решение о передаче ракет ATACMS Украине, станет большой потерей для Киева. По его словам, отказ передачи ракет приведет к колоссальным потерям сведи ВСУ на поле боя.
Напомним, МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. При этом в Пентагоне заявили, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах.
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Элина Позднякова