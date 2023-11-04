Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные страны не пытаются оказывать на него давление с целью провести мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в субботу в Киев.
Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой.
Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».
Ранее NBC News сообщали, что США и Евросоюз пытаются склонить Зеленского к проведению мирных переговоров с Россией. Также рассматриваются компромиссы, на которые может пойти Украина в рамках соглашения с Москвой.
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Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».
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Анастасия Чинкова