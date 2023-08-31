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Нынешний глава Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году, в интервью RTP.
«В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
В СМИ отметили, что украинский лидер имел ввиду ситуацию, при которой выбор в стране могут просто не состояться.
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Евгения Парфентьева