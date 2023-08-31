Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

RTP: Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году
31 августа 2023, 17:41
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году, в интервью RTP.
«В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

В СМИ отметили, что украинский лидер имел ввиду ситуацию, при которой выбор в стране могут просто не состояться.


Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Владимир Зеленский и все киевское правительство не уйдет в отставку – Украину ждет печальный конец. По его мнению, Зеленский провалил абсолютно все: не смог защитить военные объекты Украины от российский атак, не сумел наладить производство качественной военной техники в стране, не смог сохранить зерновую сделку и добиться членства в НАТО.

Читайте также:

Бывший агент ЦРУ Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский погибнет от рук украинских военных

The Guardian: Байдена разозлили нравоучения Зеленского на первой встрече в США


#выборы
#конфликт
#правительство
#владимир зеленский
#сво
#украина
Читайте нас в
В НАТО назвали условие, при котором Украину смогут принять в альянс
Bloomberg: Украину смогут принять в НАТО после стабилизации границ
31 августа 2023, 18:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Украину смогут принять в НАТО только после того, как она стабилизирует свои границы, заявил представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский в интервью Bloomberg.
«Нестабильности и враждебности необходимо положить конец. Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина», - прокомментировал ситуацию Ландовский.

Он строго подчеркнул, что решение о принятии страны в Североатлантический альянс может быть вынесено только после завершения боевых действий на территории Украины и стабилизации ее границ. 

Еще одним важным аспектом Ландовский назвал способность Киева внести свой вклад в обеспечение безопасности всего альянса. 

Читайте также: 

Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки России

Бывший агент ЦРУ Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО

Guardian: Вступление Украины в ЕС ускорится только при максимальном давлении


#граница
#украина
#нато
#чехия
#конфликт
#сво
Читайте нас в
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом «формулу мира» Зеленского
31 августа 2023, 17:59

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров обосновал своему турецкому коллеге Хакану Фидану, почему Россия не приемлет «формулу мира», которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал по итогам встречи с главой турецкого МИД, которая состоялась в Москве.
Лавров уточнил, что на встрече с Фиданом обсуждалась ситуация на Украине, а также все вопросы, касаемо этой темы. Затронули и «формулу мира» Зеленского, которая, по словам главы российского МИД, является заведомо провальной.

«Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы», - сказал Лавров.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может представлять Россию на саммите лидеров G20, который пройдёт в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом после телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди сообщила канцелярия индийского премьера.

Читайте также:

«Последний шанс»: Кулеба прокомментировал встречу Путина и Эрдогана

Песков: Россия занимает ответственную позицию по поставкам продуктов в Африку

Москва рассматривает инициативу Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна
#россия
#безопасность
#мид
#лавров
Читайте нас в
Профайлер Давыдов: Тема Украины вызывает у Трампа сильнейший стресс
31 августа 2023, 17:28

Фото: kremlin.ru

Профайлер Денис Давыдов заявил, что бывший президент США Дональд Трамп испытывает сильнейший стресс из-за вовлеченности США в конфликт на Украине.
«Трамп убеждён, что участие США в конфликте на Украине будет иметь ужасные последствия для Штатов. Тема вызывает сильнейший стресс и волнение. Он действительно испытывает стресс из-за жертв боевых действий с обеих сторон», — пояснил в беседе с NEWS.ru Давыдов.

При этом, по мнению специалиста, Трамп на самом деле не верит в лёгкость разрешения украинского конфликта, о чём экс-президент США не раз публично заявлял.

Он добавил, что Трамп действительно уверен в недееспособности действующего президента США Джо Байдена.

Читайте также:

В США Трампа предупредили о возможном покушении

Трамп заявил, что уверен в собственной безнаказанности

В Белом доме нет единства при обсуждении гарантий безопасности для Украины
#сша
#стресс
#трамп
#украина
#политика
Читайте нас в
Путин провел совещание по Красноярскому краю
Путин заявил о необходимости расширения Трансиба и наращивания работы по СМП
31 августа 2023, 17:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути.
Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя. Путин подчеркнул, что важно создать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири.

Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион. Путин также заявил о необходимости укрепления системы подготовки кадров для региональной экономики.

Напомним, ранее Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае.

Читайте также:

Путин: наращивание связей с Киргизией идет в русле укрепления стабильности

Путин выразил соболезнования лидеру ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре

В Турции назвали точную дату встречи Путина и Эрдогана

#отношения
#лидер
#путин
#юар
#рф
#совещание
Читайте нас в
Политолог Журавлёв: подмосковные избиратели могут предпочесть ДЭГ голосованию на участке
31 августа 2023, 16:47

Фото: Мособлизбирком

Воспользоваться дистанционным электронным голосованием на предстоящих выборах может больше подмосковных избирателей, чем традиционно прийти на участки. Такое предположение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлёв.
«ДЭГ – это не только удобно, но и позволяет решить проблемы, которые не возникают в той же Москве, где больше плотность транспортной сети, где всё в шаговой доступности. Конечно, остаётся и возможность проголосовать традиционным способом – на избирательном участке. Но думаю, что этот способ будет меньше востребован, чем электронное голосование. Человек всегда ищет удобство и выбирает то, что ему удобнее», – сказал политолог. 
Журавлёв назвал вполне закономерным то, что избиратели Московской области подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ среди жителей российских регионов, где в сентябре пройдут выборы. 
«Меня это не удивляет. Во-первых, в регионе высокий уровень цифровизации жизни, быта отдельного человека. Люди легко к этому адаптируются. Во-вторых, у Подмосковья очень большие размеры – больше, чем у Москвы. В столице не все явно заинтересованы в такой форме голосования. Если ты находишься на своём огороде, ты далеко от своей квартиры», ­– пояснил собеседник «Радио 1»
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

Читайте также:

Подмосковные избиратели подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ

Памфилова объявила о тестовом голосовании на портале ДЭГ

В Подмосковье начали работу участковые избирательные комиссии


 

 
 
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#дэг
#политолог
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
МИД РФ: санкции в отношении Мали сняты после вето России в СБ ООН
31 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международные санкции против Мали после того, как РФ наложила на их продление вето в Совете Безопасности ООН, прекратили свое действие. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что основания для продления санкций больше нет. По словам Захаровой, попытки найти компромисс не поддержали представители Франции и их западные коллеги, выставившие на голосование проект резолюции, который предусматривает бессрочное продление санкций.

Напомним, ранее Захарова дала комментарий по поводу ухода в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: «агент 006 бесславно покинул поле боя». Захарова отметила, что Уоллес — это «персонаж, который виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном».

Читайте также:

Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии

Глава Минобороны Британии оставил пост

Песков: Россия занимает ответственную позицию по поставкам продуктов в Африку

#россия
#проект
#голосование
#мид
#поставки
#минобороны
#захарова
Читайте нас в
Путин выразил соболезнования лидеру ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре
Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге
31 августа 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре президенту Южно-Африканской Республики Рамафосе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства попросил принять искренние соболезнования в связи с последствиями пожара в Йоханнесбурге, в результате которого, погибли более 70 человек. Он также обратился к южноафриканскому коллеге с просьбой передать слова сочувствия семьям погибшим. 
 
Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при ЧП.
 
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Йоханнесбурга произошел пожар. Известно о 73 погибших и 53 пострадавших. Причины возгорания выясняются, экстренные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. 

Читайте также: 

Число погибших при пожаре в доме в ЮАР увеличилось до 73 человек

Крупнейший лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали

В Маниле в пожаре погибли 15 человек


#пожар
#владимир путин
#чп
#соболезнования
#люди
#юар
Читайте нас в
Глава Нагорного Карабаха Арутюнян подаст в отставку
31 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/scaliger

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уйдёт в отставку 1 сентября.
Данное заявление Араик Арутюнян опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).
 
«Я принял это окончательное решение 2 дня назад, принимая во внимание моё взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели»,- сообщил Арутюнян.
В соответствии с приказом президента, государственный министр Республики Арцаха Гурген Нерсисян будет уволен с должности, а секретарь Совбеза Самвел Шахраманян назначен государственным министром и наделен широкими полномочиями.
 
Нагорный Карабах является спорным регионом на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенную республику не признают государства-члены ООН.

Читайте также:

МИД Азербайджана направил ноту протеста французскому послу в Баку

Министр энергетики Шэппс возглавит Министерство обороны Великобритании

Глава Минобороны Британии оставил пост
#президент
#политика
#новости
Читайте нас в
В Турции назвали точную дату встречи Путина и Эрдогана
31 августа 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 4 сентября в Сочи.
Данную информацию подтвердил турецкий дипломатический источник, пишет «МК».
 
«Пока встреча планируется на 4 сентября», - сообщил источник.
Официально дата встречи пока не объявлялась. Информация о встрече президентов появилась в начале августа. Сообщалось, что Эрдоган ждал Путина в Турции с официальным визитом.

Сообщается, что в ходе грядущих переговоров, российская и турецкая стороны могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Глава МИД Турции Хакан Фидан отправился на Украину, где заслушал мнение, относительно зернового соглашения киевских властей. Они заявили, что в прежнюю сделку возвращаться не хотят, а новые договоренности были бы не против рассмотреть. Затем, турецкий дипломат направится в Москву, где переведет переговоры с российской стороной.

Читайте также:

Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки

«Последний шанс»: Кулеба прокомментировал встречу Путина и Эрдогана

Москва рассматривает инициативу Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна

#россия
#турция
#сочи
Читайте нас в
Достижения.рф