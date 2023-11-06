Зеленский заявил о несвоевременности выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране сейчас не время для выборов. Об этом пишет «Страна.ua».
«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — цитирует издание слова украинского лидера.
В Раде ранее заявляли, что Зеленский поручил начать подготовку к выборам президента весной 2024 года.
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