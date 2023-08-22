Зеленский заявил о присоединении Черногории к декларации G7

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации стран «Большой семерки» по гарантиям безопасности Киева. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам президента Украины, лидеры также обсудили подготовку к саммиту и формулу мира по завершению украинского конфликта.
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