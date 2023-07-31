Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Бразилии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей заинтересованности во встрече со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ради чего он готов отправиться в Бразилию. Об этом Зеленский сообщил в интервью газете O Globo.
«Я очень хотел бы с ним встретиться. Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это неправильно», - заявил Зеленский.
В оправдание своего бразильского коллеги Зеленский заявил, что Лула да Силва не мог приехать на Украину из-за боевых действий. Таким образом, украинский лидер заявил, что сам лично готов отправиться в Бразилию для встречи с президентом Бразилии.
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