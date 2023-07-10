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Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут

10 июля 2023, 00:43

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на территории Украины за пять минут, если бы Киев отказался от территорий, перешедших под контроль российской армии. Однако Киев не согласится на такое решение, сообщил Зеленский в ходе интервью ABC News.
Президент Украины также прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот в случае победы на выборах в 2024 году завершит вооруженный конфликт в первые сутки президентства.

«Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на войне, не на полномасштабной войне, но мы были на войне, и, как я предполагаю, в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — указал Владимир Зеленский.


Он подчеркнул, что переговоры с Москвой состоятся только при условии выхода ВСУ к крымской границе.

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#Зеленский
#Украина
#конфликт
#США
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В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги
10 июля 2023, 02:04

В городе Николаев произошел взрыв, сообщил Telegram-канал «Общественное».
«Прогремел взрыв в Николаеве», — говорится в публикации.
Там же добавили, что в Николаевской области в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога.

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#СВО
#Украина
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Rebelión: Ракета «Посейдон» способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси
10 июля 2023, 01:19

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Российский ядерный комплекс «Посейдон» имеет потенциал для уничтожения нескольких штатов США сразу, замечает обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес.

«Единственная ракета такого типа („Посейдон“ — ред.) в состоянии уничтожить целиком такие штаты, как Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси, вызывая в океане радиоактивные цунами», — отметил Гонсалес.
Автор акцентирует внимание на том, что ни одна страна «при здравом уме» не вступила бы в войну с Россией, учитывая мощь и многообразие ее ядерного арсенала. Гонсалес напоминает, что Россия обязуется применить ядерное вооружение исключительно в случае угрозы выживанию страны. Однако, по его словам, западные государства предпочитают не обсуждать этот вопрос, преднамеренно усиливая напряженность.

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#Нью-Йорк
#ракеты
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МИД Финляндии: Хельсинки ужесточают ограничения на въезд для граждан России
10 июля 2023, 01:09

Фото: iStock/naumoid

Финляндия ввела более строгие правила для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, начиная с полуночи следующего понедельника, передает РИА Новости со ссылкой на местный МИД.
«Мы усилим ограничения для деловых путешественников, собственников недвижимости и студентов... Новые правила вступят в силу с 00:00 10 июля 2023 года и останутся в силе до дальнейшего уведомления», — уточняется в заявлении.
Для бизнес-путешественников будет открыт въезд только в Финляндию, не предусмотрена возможность транзита в другие страны. Кроме того, власти Финляндии требуют от российских бизнесменов указать причину, по которой их личное присутствие на территории страны является необходимым, добавляет министерство.

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#Финляндия
#туризм
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В США отвергли возможный разлад НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ
09 июля 2023, 23:54

Фото: iStock/lucky-photographer

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не ожидают разлада среди участников НАТО из-за решения передать Киеву кассетные боеприпасы.
«Мы не слышали, чтобы люди ставили под сомнение единство коалиции, теряли уверенность в том, что США играют жизненно важную и позитивную роль в качестве лидера этой коалиции», — цитируют «Известия» слова Салливана.

Он добавил, что поставка кассетных боеприпасов Украине будет ограничена рядом условий. В том числе, Киев обязуется не применять такие боеприпасы на территории России.

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#НАТО
#кассетные боеприпасы
#Украина
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FT: НАТО давит на США и Германию из-за недостаточной поддержки вступления Украины в альянс
09 июля 2023, 23:29

Фото: iStock/Stas-Bejsov

США и Германия испытывают давление от своих партнеров по НАТО, требующих усилить поддержку Украины в вопросе её присоединения к альянсу, и это происходит всего за несколько дней до начала саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Financial Times.
«США и Германия сталкиваются с растущим давлением от других членов альянса, которые настаивают на более активной поддержке потенциального вхождения Украины в НАТО, прямо перед предстоящим саммитом лидеров военного блока в Литве», — цитирует газета источники, осведомленные о ходе дискуссий.

Как упоминается в статье, союзники были весьма удивлены «сдержанной» позицией США и Германии, которые не проявляют достаточной активности по поддержке вступления Украины в альянс.

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#НАТО
#Украина
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Белый дом: Украина дала США гарантии неприменения кассетных бомб на территории России
09 июля 2023, 23:22

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, по его мнению, не вызовет конфликтов среди членов НАТО, передает РИА Новости.

«Я не ожидаю, что это решение приведет к разногласиям, спорам или разделениям среди союзников», — сказал Салливан, обсуждая недавнее решение американской администрации поставить такие боеприпасы Киеву.
Салливан также добавил, что Украина предоставила Вашингтону письменные обещания, что полученные от союзников кассетные боеприпасы не будут использоваться против целей на территории России.

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#США
#НАТО
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Байден и Эрдоган обсудили членство Украины в НАТО
09 июля 2023, 22:55

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО обсудили членство Швеции и Украины в Североатлантическом альянсе. Об это сообщает канцелярия президента Турции в Twitter.
Эрдоган в ходе переговоров дал положительную оценку шагам, которые Швеция предприняла в связи с намерением вступить в НАТО с учетом интересов турецкой стороны. При этом Эрдоган отметил, что принятых мер недостаточно, и указал, что в Швеции все еще не находятся под запретом акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Лидеры двух стран договорились на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля более подробно обсудить региональную повестку и вопросы двусторонних отношений.

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#Байден
#Эрдоган
#Украина
#ООН
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Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе
09 июля 2023, 21:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.
Отмечается, что ранее о вероятности этой встречи сообщила турецкая газета Milliyet. В рамках встречи лидеры государств обсудят двусторонние отношения Турции и США, а также региональные вопросы.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11–12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

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#Турция
#США
#НАТО
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Бывший генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями
09 июля 2023, 21:22

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принимать в НАТО частями. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RND.
«И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», — отметил Расмуссен.

Расмуссен считает, что можно договориться о выполнении обязательств по оказанию помощи в соответствии со статьей о коллективной обороне только в случае нападения на те части территории Украины, на которых киевское правительство обладает фактической самостоятельной властью.

По мнению экс-генсека НАТО, это решение «покажет Украине быстрый путь к членству» в альянсе.

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