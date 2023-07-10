Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на территории Украины за пять минут, если бы Киев отказался от территорий, перешедших под контроль российской армии. Однако Киев не согласится на такое решение, сообщил Зеленский в ходе интервью ABC News.
Президент Украины также прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот в случае победы на выборах в 2024 году завершит вооруженный конфликт в первые сутки президентства.
Он подчеркнул, что переговоры с Москвой состоятся только при условии выхода ВСУ к крымской границе.
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«Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на войне, не на полномасштабной войне, но мы были на войне, и, как я предполагаю, в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — указал Владимир Зеленский.
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Диана Аванесян