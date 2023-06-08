Зеленский исключил причастность Киева ко взрыву «Северных потоков»

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Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрывам на «Северных потоках» и обстрелам Белгородской области
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастна к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре минувшего года, а также к обстрелам на Белгородской области. Об этом сообщают издания Die Welt и Politico.
Он также обратился к журналистам Запада с призывом сначала предоставлять подтверждения, а уже после этого обвинять в чем-то власти Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении.
«Я – президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», - заявил Зеленский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении.
Татьяна Лаврова