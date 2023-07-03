Зеленский намерен выслать из страны посла Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Украины выразить протест грузинскому послу и выслать его из страны вслед за заключённым бывших грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Об этом украинский политик написал в своём телеграм-канале.
Уточняется, что Зеленский настроен на то, чтобы посол Грузии покинул страну уже через 48 часов после консультацией с Тбилиси.
Кроме того, Зеленский призвал грузинских политиков отправить Саакашвили в больницу.
Сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу», подметил его брат Давид.
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«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину», - отметил президент, ссылаясь на тяжёлое состояние бывшего губернатора Одесской области в заключении.
Сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу», подметил его брат Давид.
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Андрей Гаврилов