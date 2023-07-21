Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
Украинский лидер также отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума.
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«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский.
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Анастасия Крестьянова