Зеленский назвал «неевропейским» блокирование экспорта агропродукции по суше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное продление ограничений на импорт украинской сельхозпродукции в странах Евросоюза после 15 сентября является недопустимым и «неевропейским».
«Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — цитирует ТАСС слова украинского лидера.
Зеленский добавил, что Киев займется поиском решения по данному вопросу.
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