Зеленский назвал причину, по которой затянулись сроки наступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки начала наступления ВСУ затянулись из-за промедления с поставками западных вооружений.
Он подчеркнул, что неоднократно говорил США и другим европейским странам о том, что Украина нуждается в оружии, чтобы идти в наступление. В то время, пока ВСУ нуждались в поставках вооружения, российские силы укрепляли оборонительные линии, заключил он.
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