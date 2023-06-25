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Зеленский назвал разговор с Байденом «позитивным и вдохновляющим»

25 июня 2023, 23:41

Президент Украины Зеленский заявил, что провел позитивный и вдохновляющий разговор с американским коллегой Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Зеленского, разговор с президентом США был позитивным и вдохновляющим. Лидеры двух стран обсудили боевые действия на Украине и «процессы, которые происходят в Российской Федерации».


«Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — рассказал Владимир Зеленский.

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#Зеленский
#Байден
#переговоры
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Глава Минобороны Резников рассказал, чем примечательны российские системы радиоэлектронной борьбы
05 июля 2023, 10:54

iStock/Dmytro Sheremeta

По словам Алексея Резникова, РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Financial Times сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
 
Также издание Business Insider, ссылаясь на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона, писало, что ВС РФ эффективно борется с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с «умными» авиабомбами ВСУ, которые Украине передали западные партнеры.
 
По словам специалиста, проблемы связаны с тем, что у России есть мощные средства для подавления сигнала системы наведения GPS украинских авиабомб западного производства, даже таких как JDAM. Таким образом, он не могут достигать своих назначенных целей.

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#СВО
#ВСУ
#Украина
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Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани
05 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Специалисты из РГУ им. А. Н. Косыгина разработали инновационную технологию для создания умных электронных устройств на тканевой основе
Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».

Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.

Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах. 

«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

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#ученые
#технология
#гаджеты
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В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод
05 июля 2023, 10:41

iStock/BrianAJackson

Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма.
Baza пишет, что мужчина уже дал признательные показания. Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

К 4 июля сотрудникам ФСБ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов. Он получил российское гражданство и зарегистрирован в Ялте.
 
Ержов признался в подрыве газопровода. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Крым
#газопровод
#задержание
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«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств
05 июля 2023, 10:36

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

«Умные» автомобили оснащены системой фото-фиксации с искусственным интеллектом, благодаря этим помощникам получается оперативнее находить и устранять нарушения в содержании территорий.

За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.


За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#ГУСТ
#умные автомобили
#содержание территоий
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На Байкале во время шторма пропал байдарочник
05 июля 2023, 10:33

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
 
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.

Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.

Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.

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#Байкал
#шторм
#байдарочник
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Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
05 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.
Оценивая обстановку на Запорожской АЭС, Карчаа заявил, что ночь прошла спокойно, однако, расслабляться не стоит. Об этом пишет агентство ТАСС. 

Он сообщил, что лидеры европейский стран проводили ночью переговоры с украинским лидером. Главы государств убеждали Зеленского в том, что допустить подрыва на станции нельзя. Карчаа предположил, что напряженная обстановка на ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе. 

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#ЗАЭС
#Украина
#Зеленский
#переговоры
#саммит
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В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home
05 июля 2023, 10:23

istockphoto/Tohid Hashemkhani

Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
 
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.

В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
 
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.

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#магазин
#интерьер
#Zara
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МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
05 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/iDymax

Мария Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и «пристраивать» их в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik».

«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.

Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.

Захарова также отметила, что ЮНЕСКО способствует тому, чтобы «пристраивать» вывезенные украинские культурные ценности по государствам Евросоюза.

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#МИД РФ
#Захарова
#ЮНЕСКО
#Украина
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Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц
05 июля 2023, 10:13

Фото: iStock/sudok1

Журналист Алексей Венедиктов* сообщил, что журналистка Милашина и адвокат Немов, которые были накануне избиты в Чечне, находятся в Боткинской больнице.
Он также добавил, что сопровождал пострадавших в полете из Беслана в Москву, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что несколько неустановленных лиц напали на журналистку Милашину и адвоката Немова, когда они следовали из аэропорта Чечни в суд,  для участия в процессе оглашения приговора супруге бывшего судьи Верховного суда. Нападавшие избили женщину и ударили ножом правозащитника. 

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*признан в России иноагентом

#больница
#журналисты
#Милашина
#Москва
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