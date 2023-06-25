Зеленский назвал разговор с Байденом «позитивным и вдохновляющим»

По словам Зеленского, разговор с президентом США был позитивным и вдохновляющим. Лидеры двух стран обсудили боевые действия на Украине и «процессы, которые происходят в Российской Федерации».
«Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — рассказал Владимир Зеленский.
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