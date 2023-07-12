Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, хорошими.
Накануне, Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие решений по приглашению Украины в альянс и назвал слабостью позицию союзников.
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Анастасия Крестьянова