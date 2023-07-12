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Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

12 июля 2023, 13:43

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, хорошими.

Он также отметил, что если бы Украина получила приглашение в НАТО, по результатам прошедшего саммита, то было бы идеально. Об этом украинский глава государства заявил в ходе пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Накануне, Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие решений по приглашению Украины в альянс и назвал слабостью позицию союзников.

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#Зеленский
#НАТО
#саммит
#Украина
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Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам
12 июля 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям.
Глава государства заверил, что та помощь, которую Киев получил от США в виде кассетных боеприпасов, будет применяться только по военным объектам. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский подчеркнул, что использование боеприпасов будет контролироваться и их применение возможно только на территориях, которые «временно подконтрольны» России. 

Накануне, Белый дом официально озвучил решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов.

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#Зеленский
#кассетные боеприпасы
#Россия
#военные объекты
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Нарышкин в телефонном разговоре с главой ЦРУ обсудил события на Украине
12 июля 2023, 13:27

Фото: iStock/Павел Бедняков

Директор внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил ТАСС о том, что в конце июня провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Главной темой обсуждения стали события на Украине.
«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — сказал он.

Беседа политиков длилась около часа. Нарышкин заявил, что личная встреча с Бернсом всё еще возможна. А вот условия для переговоров Путина и Зеленского ещё нуждаются в формировании.  

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#СВР
#ЦРУ
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Песков назвал ошибкой готовность Запада дать гарантии безопасности Украине
12 июля 2023, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что намерение G7 предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно, потому что таким образом страны «семерки» посягают на безопасность России.
Он также отметил, что к теме вступления Украины в альянс Москва относится негативно. Песков пояснил, что предоставляя Киеву гарантии безопасности, страны игнорируют международные принципы безопасности. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

Спикер Кремля подчеркнул, что страны «семерки» совершают большую ошибку, которая чревата последствиями, которые могут наступить как в среднесрочной, так и в долгосрочное перспективе. 

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#Песков
#Россия
#НАТО
#саммит
#большая семерка
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Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер»
12 июля 2023, 13:01

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что участники ЧВК «Вагнер» во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ.
О том, что бойцы ЧВК добрались в ходе вооруженного мятежа до закрытого объекта, но не смоги попасть внутрь, ранее сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью с изданием Reuters.

Комментируя заявление Буданова, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не обладает подобной информацией. Он также назвал подобные сообщения вбросом и дезинформацией. 

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#Песков
#ядерное оружие
#ЧВК «Вагнер»
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Государственная дума не поддержала проекты, подразумевающие эвтаназию бездомных животных
12 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде допускали эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Владимир Бурматов.
В беседе с ТАСС парламентарий подчеркнул, что это было единогласным решением — отклонение подобных инициатив независимо от того, в каком виде предлагалась возможность умерщвления бездомных животных: эвтаназия, гуманное усыпление и так далее. Такого в федеральном законе нет и не будет, отметил депутат.

Одновременно комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении дополненный и доработанный законопроект, который дает регионам право самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Владимир Бурматов добавил, что доработанная комитетом инициатива полностью сохранена в части обязательного размещения животных в приютах.

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#госдума
#комитет
#законопроект
#эвтаназия
#безнадзорные животные
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Экстренные службы предотвратили теракт на газопроводе в Самарской области
12 июля 2023, 11:59

Фото: istockphoto/aerogondo

Неизвестные планировали подорвать газопровод в Самарской области. Специальным службам удалось предотвратить ЧП, которое могло привести к разрушительным последствиям.
Сначала на коммуникации была выявлена утечка газа. Прибывшая ремонтная бригада обнаружила в трубе круглое отверстие диаметром около 25 миллиметров, сообщает сетевое издание URA.RU. Затем в 60 метрах от места утечки сотрудники поисковой группы нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). Подъехавшие саперы обезвредили опасный предмет на месте.

По информации телеграм-канала Baza, СВУ состояло из пластиковой трубы, куда были засыпаны взрывчатые вещества, взрывателя и таймера, в качестве которого был использован отечественный будильник «Рубин». Время взрыва было установлено на 12 часов. Пакет с СВУ крепился к трубе изоляционной лентой.

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#самарская область
#газопровод
#взрыв
#сву
#саперы
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Политолог Асафов назвал резолюцию по итогам саммита НАТО шагом к эскалации
12 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/GummyBone

Журналист, политолог Александр Асафов заявил, что итоговая резолюция вильнюсского саммита является эскалацией и служит агрессивно заявленным планом НАТО по разным направлениям.
Накануне, Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины в рамках саммита НАТО. О том, какие это будут гарантии, как на них отреагирует Москва и чего ожидать от саммита в Вильнюсе, рассказал Александр Асафов в беседе с «Радио 1».

По его словам, учитывая контекст проходящего саммита НАТО, учитывая полурешения, которые там принимаются, будет разработана некая стратегия, к которой будут привязаны деньги и оружие.

«Будет обозначен некий график участия стран НАТО в поддержке Украины. На сколько это будет реалистично, сказать сложно. Я думаю, что возможны сюрпризы в отношении тех решений, которые кажутся американцам компромиссными по кассетным боеприпасам. Возможно, там еще будет нечто такое. Но в целом, это будет про попытку обозначить непрекращающуюся поддержку на протяжении длительного времени. Вероятно, выходящего за срок нынешнего президента США. Но не думаю, что там будут какие - то оптимистичные для Украины решения. Но будут какие то меры, связанные с поддержкой Украины, такой утешительный приз, поскольку однозначная позиция по поводу членства в НАТО была заявлена и все комментарии на эту тему получены. В качестве утешительного приза будут предложены деньги и обещания оружия», - заявил Асафов.
На вопрос о том, приблизят ли решения, принятые в рамках саммита НАТО, Украину к членству в альянсе, политолог сообщил, что по теме вступления Украины в объединение, есть несколько категорических заявлений на площадке о том, что это не возможно. 

«Если мы посмотрим на итоговую резолюцию, то там украинский вектор рассматривается наравне с арктическим вектором, что подразумевает долгосрочную озабоченность, но отсутствие движения в этом направлении со стороны стран НАТО, которые боятся прямого столкновения с Россией в ближайшее время», - пояснил Асафов. 
Рассуждая о том, будут ли гарантии для Украины расцениваться Россией как шаги к эскалации, политолог отметил, что итоговая резолюция вильнюсского саммита, несмотря на ряд своих акцентов, уже является эскалацией и уже служит агрессивно заявленным планом НАТО по разным направлениям.

«Безусловно, это уже некий очевидный стратегический документ, к которому Россия отнесется как к угрозе, что действительно повлияет на наше долгосрочное стратегическое планирование и понимание контекста общения с так называемыми недружественными странами-членами блока НАТО», - заключил Асафов. 
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#НАТО
#Украина
#саммит
#США
#гарантии
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Генерал США: Поведение Зеленского играет на руку Путину
12 июля 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Реакция Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России. Об этом сообщил отставной генерал США Барри Маккафри изданию Newsweek.
Эксперт утверждает, что Зеленский ведёт себя так, будто борется против НАТО, поэтому настаивать на вступлении Украины в альянс «безрассудно». Пока Зеленский «стучится в закрытую дверь», он создаёт выгодное положение для России.

Члены альянса, по словам Маккафри, не хотят принимать участия в украинском конфликте и, тем более, воевать против России. А Украина, не входящая в блок, получает достаточную военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выступать на саммите НАТО из-за формулировки декларации о приёме Украины в альянс.

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#Украина
#НАТО
#Россия
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Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
12 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/ffikretow

В Польше наблюдается глобальная истерия из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Об этом сообщает Myśl Polska.
«Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности) налицо, <...> последствия самые серьёзные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства)», — написал обозреватель издания Конрад Рекас.
Борьба с российским шпионажем в Польше – это, на самом деле, попытка освободить свои территории от действий общеприменимого права. А формула «неосознанного шпионажа», которая теперь имеется в польском уголовном кодексе, создана, чтобы избежать ведения независимой и оппозиционной деятельности в стране.

Рекас напомнил, что в Польше уже арестовали граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявили нескольким людям, которые фотографировали поезда, хоккеисту Максиму Сергееву, критикам поддержки Украины и др.

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