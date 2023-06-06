Зеленский назвал виновного в разрушении Каховской ГЭС

Фото: Сайт Кремля
«Россияне лишь подтверждают всему миру, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину», - написал Зеленский.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Каховке назвали число разрушенных пролетов Каховской ГЭС.