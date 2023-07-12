Зеленский не будет менять территории Украины на членство в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий своей страны на членство в НАТО или на заморозку конфликта.
«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции после саммита в Вильнюсе.
Он подчеркнул, что эту позицию знают все партнеры Украины.
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