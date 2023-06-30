Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения Украины в альянс

Замглавы офиса президента Украины Жовква: Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если не будет принято решение о членстве страны в Североатлантическом альянсе
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если не будет принято решение о членстве Украины в альянсе. Об этом пишет Reuters.
Так, Киев хочет получить на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.
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«Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите военного альянса в следующем месяце, и президент Владимир Зеленский не будет присутствовать, если лидеры не проявят «мужество», — говорится в публикации.
«Мы просим начать процедуру», — подчеркнул Жовква,
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Диана Аванесян