Зеленский обвинил Россию в том, что Украина не получила место в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО на фоне страна некоторых стран перед Россией.
«Что может быть идеальным для нас — чтобы нас пригласили в НАТО, какая формулировка может быть в приглашении — само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится России. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — цитирует РИА Новости слова Зеленского.
Он добавил, что во время переговоров с президентом Чехии обсуждались вопросы взаимодействие стран на всех уровнях и усиления обороны Украины.
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Диана Аванесян