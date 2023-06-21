Зеленский оценил вероятность применения ядерного оружия Россией

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский заявил, что Путин не готов использовать ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не готов использовать ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании Би-би-си.
По его словам, президент России будет говорить о применении ядерного оружия, однако, использовать его он не готов, так как боится за свою жизнь.
Накануне, Владимир Путин заявлял о том, что применение ядерного оружия в теории - возможно. Он пояснил, что его использование имеет смысл в том случае, когда существование государства окажется под угрозой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин заявил о заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат».
По его словам, президент России будет говорить о применении ядерного оружия, однако, использовать его он не готов, так как боится за свою жизнь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин заявил о заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат».
Анастасия Крестьянова