Зеленский опроверг слова Путина об уничтожении пяти ЗРК Patriot

Президент Украины Зеленский опроверг слова российского коллеги Путина об уничтожении пяти комплексов Patriot на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего ежевечернего видеообращения в Телеграм-канале заявил, что ни один полученный Киевом ЗРК Patriot не был уничтожен российскими военными. Об этом пишет Lenta.ru.
Президент РФ Владимир Путин 16 июня на ПМЭФ сообщил, что ВС России ликвидировали под Киевом пять комплексов Patriot.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские бойцы отразили ночную атаку ВСУ с использованием техники НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Кто бы там в России ни рассказывал, что якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают», — отреагировал Зеленский на недавние слова Путина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские бойцы отразили ночную атаку ВСУ с использованием техники НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян