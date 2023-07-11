Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО

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Владимир Зеленский сегодня не будет принимать участия в саммите НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
Выступление Зеленского должно было начаться в 18:00 по московскому времени, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приёме Украины в НАТО.
Ранее с своём Телеграм-канале Зеленский назвал формулировки о членстве Украины в альянсе абсурдом.
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«Мы будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены», – сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг.
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Анастасия Чинкова