Зеленский отменил выплаты военным, которые служат в тылу

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Президент Украины отказался выплачивать вознаграждение военным, служащим в тылу
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский отменил возвращение выплат военным, которые несут службу в тылу СВО.
При этом, подписанный Зеленским закон, фиксирует отпуска и выплаты для курсантов и срочников.
Ранее Верховная рада предложила ввести вознаграждение для всех военных, служащих в тылу, в размере вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов). Позже, в той же Раде это предложение отменили, а теперь и сам Зеленский подписал закон, блокирующей предыдущее предложение депутатов.
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При этом, подписанный Зеленским закон, фиксирует отпуска и выплаты для курсантов и срочников.
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Евгения Парфентьева